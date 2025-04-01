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Царьград

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Внук лидера КПРФ Зюганов госпитализирован в Москве для обследования

Внук лидера КПРФ Зюганов госпитализирован в Москве для обследования

В Москве на плановую госпитализацию отправлен Леонид Зюганов, внук лидера КПРФ и депутат Мосгордумы. По его словам, необходимость обращения в больницу вызвана обследованием, и он планирует вернуться к работе на следующий день.

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