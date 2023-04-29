Регион 29

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natali
    Коряжма...Этим летом улицы ...
  • ONIX
    Хорошее начинание, но не мешало бы еще показать важную роль отца в воспитании подрастающего поколенияВ Северодвинске п...
  • Леонид Ла Рошель
    Оп-па! Неприкасаемых начали "касаться", "богов" на землю опускают.СК России взял на...

В Новодвинске школьники создали серьёзный исторический проект, посвящённый войне в Афганистане

В Новодвинске школьники создали серьёзный исторический проект, посвящённый войне в Афганистане

Под руководством учителя Александра Белякова в школе № 2 дети не только мастерят, но и совершают серьёзный исторический экскурс.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх