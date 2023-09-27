Что стало с самыми известными ворами в законе, воевавшими против Гитлера?

Игорь Круглий

Владимир, вы проверили что пишите? Статья о том что воры в законе воевали против Гитлера. А у вас с Гитлером. Они что в одиночку с ним воевали? Так вам вам надо знать сколько немецких инвесторов выложили в этот газопровод.