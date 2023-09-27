В СССР статус «вора в законе» являлся препятствием для сотрудничества с силовыми структурами и представителями власти.
Что стало с самыми известными ворами в законе, воевавшими против Гитлера?
Комментарии
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Владимир Соловьев
Прошлые воры в законе воевали с гитлером. Нынешние строят ему газопроводы!
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13 час.
Игорь Круглий
Владимир, вы проверили что пишите? Статья о том что воры в законе воевали против Гитлера. А у вас с Гитлером. Они что в одиночку с ним воевали? Так вам вам надо знать сколько немецких инвесторов выложили в этот газопровод.
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10 час.
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