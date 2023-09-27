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Что стало с самыми известными ворами в законе, воевавшими против Гитлера?

Что стало с самыми известными ворами в законе, воевавшими против Гитлера?

В СССР статус «вора в законе» являлся препятствием для сотрудничества с силовыми структурами и представителями власти.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Прошлые воры в законе воевали с гитлером. Нынешние строят ему газопроводы!
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13 час.
Игорь Круглий
Владимир,  вы проверили что пишите?   Статья  о том  что воры  в законе  воевали  против  Гитлера.  А у вас с Гитлером.  Они что в одиночку  с ним  воевали? Так вам  вам  надо  знать  сколько  немецких  инвесторов  выложили  в этот  газопровод.
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10 час.

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