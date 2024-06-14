Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Air
    Шабаш англожидовских клоунов, считающих себя властелинами англожидовских оккупационных колец планеты! Все шуты! Англо...Симулякры..
  • Air
    Ага в  нашем Правительстве  и Росатоме сидят дураки, без наших специалистов-ядерщиков и без наших атомных технологий,...Мы «подарили» $25...
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    Кончилась хихимония англожидов!!! С началом СВО, началось освобождение планеты от англожидовской оккупации!!!Шахматная ловушка...

Стали известны все страны, желающие присоединиться к БРИКС.

Стали известны все страны, желающие присоединиться к БРИКС.

В Казани обсудят вопрос вступления в БРИКС ряда стран К межгосударственному объединению БРИКС, которое в 2024 году расширилось за счет Египта, Ирана, Эфиопии и ОАЭ, намерены присоединиться еще 29 стран.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Виктор, ну не позорьте свои седины таким глупым комментарием, стыдно за вас
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1 д.
A
Air
Главное, чтобы не принимали англожидов сша, англии, новую зеландию, австралию, канаду и их сателлитов из гейропы!!!
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12 час.
Людмила Фирстова
Ещё один гениальный аналитик и политик, включите, наконец-то мозги, не пишите явную чушь!
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4 час.

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