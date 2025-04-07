Снегопад в Москве продлится все 7 апреля

Городские службы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада. Техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон.
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