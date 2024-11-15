Самый громкий скандал этого года получил продолжение. Проверка показала, что выделяемые на экологические проекты миллиарды бюджетных денег, уходили в никуда.
Власти России признали ошибки: Громкий скандал получил продолжение
Комментарии
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тн
татьяна неструева
надоело слышать про ошибки . наша власть обнаглевшие продажные уроды . выбросили миллиарды рублей не понятно куда и это у них всего лишь ошибка . а проверять как идут работы не судьба ? ну конечно надо жирную жопу от кресла оторвать . куда вам боржуинам
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11 час.
ВВ
Василий Васильев
Пока в России существует Система Власти на базе "ручного управления", которую построил Путин, воровство денег будет продолжаться. Это системное явление и наказание отдельных "чиновников-отличников капиталистического труда" ничего не изменится. Вместо наказанных ""слуг народа" придут новые. И эти новые не будут другими, поскольку внутри Системы выживают только те, кто придерживается неформальных правил "внутреннего поведения". А там, внутри, и кумовство и круговая порука и воровство.
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10 час.
Владимир Гусев
Поставить все на место могут только сержанты СМЕРШа ну или обзовите это как то по новому, с зарплатой в 40 тысяч и с возможностью ставить к стенке людей, не считающих деньги и при этом совершенно неподсудные в принципе. Классовая ненависть должна стоять во главе угла! Миллиардами воровал - а вот я тебе кувалдою, да по коленному суставу!, А потом глазик выколю, другой останется, чтобы знал говно, кому кланяться....
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4 час.
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