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Власти России признали ошибки: Громкий скандал получил продолжение

Власти России признали ошибки: Громкий скандал получил продолжение

Самый громкий скандал этого года получил продолжение. Проверка показала, что выделяемые на экологические проекты миллиарды бюджетных денег, уходили в никуда.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
надоело слышать про ошибки . наша власть  обнаглевшие  продажные   уроды .   выбросили   миллиарды  рублей  не понятно  куда  и  это у них  всего лишь ошибка .  а проверять   как идут работы  не судьба  ?  ну конечно   надо  жирную жопу от кресла оторвать    . куда  вам боржуинам
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11 час.
ВВ
Василий Васильев
Пока в России существует Система Власти на базе &quot;ручного управления&quot;, которую построил Путин, воровство денег будет продолжаться. Это системное явление и наказание отдельных &quot;чиновников-отличников капиталистического труда&quot; ничего не изменится. Вместо наказанных &quot;&quot;слуг народа&quot; придут новые. И эти новые не будут другими, поскольку внутри Системы выживают только те, кто придерживается неформальных правил &quot;внутреннего поведения&quot;. А там, внутри, и кумовство и круговая порука и воровство.
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10 час.
Владимир Гусев
Поставить все на место могут только сержанты СМЕРШа ну или обзовите это как то по новому, с зарплатой в 40 тысяч и с возможностью ставить к стенке людей, не считающих деньги и при этом совершенно неподсудные в принципе. Классовая ненависть должна стоять во главе угла! Миллиардами воровал - а вот я тебе кувалдою, да по коленному суставу!, А потом глазик выколю, другой останется, чтобы знал говно, кому кланяться....
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4 час.

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