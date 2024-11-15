Власти России признали ошибки: Громкий скандал получил продолжение

тн татьяна неструева надоело слышать про ошибки . наша власть обнаглевшие продажные уроды . выбросили миллиарды рублей не понятно куда и это у них всего лишь ошибка . а проверять как идут работы не судьба ? ну конечно надо жирную жопу от кресла оторвать . куда вам боржуинам

ВВ Василий Васильев Пока в России существует Система Власти на базе "ручного управления", которую построил Путин, воровство денег будет продолжаться. Это системное явление и наказание отдельных "чиновников-отличников капиталистического труда" ничего не изменится. Вместо наказанных ""слуг народа" придут новые. И эти новые не будут другими, поскольку внутри Системы выживают только те, кто придерживается неформальных правил "внутреннего поведения". А там, внутри, и кумовство и круговая порука и воровство.