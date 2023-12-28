Врач призвала петербуржцев «встречать» Новый год в маске

В целях безопасности она рекомендует надевать маску в местах массового скопления людей. Заместитель главного врача по развитию медицинской помощи Клинической инфекционной больницы имени Боткина, врач-инфекционист Мария Вашукова на пресс-конференции ТАСС обратилась к петербуржцам с просьбой носить маски в местах большого скопления людей.