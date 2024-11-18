Иркутян приглашают принять участие в акции по оказанию юридической помощи нуждающимся

Управляющий партнёр Адвокатского бюро Иркутской области «Ирина Ульянова и партнёры» адвокат Ирина Ульянова приглашает воспользоваться акцией по оказанию юридической помощи нуждающимся гражданам на бесплатной основе.
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