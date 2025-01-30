Акции «Озон Фармацевтики» переведут во второй уровень листинга – основные события 31 января

В пятницу, 31 января, акционеры МТС рассмотрят новую редакцию устава и положение о гендиректоре. МТС ранее сообщила, что трансформируется в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей компании в отдельные юридические лица.
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