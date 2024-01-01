Путин о Белгороде - У меня все кипит: наша армия становится сильнейшей в мире

- Ситуация на поле боя меняется, противник сдувается; - Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но мы, похоже, с ними разберемся быстрее; - Украина нам не враг, а вот те, кто хотят добиться стратегического поражения, они враги.