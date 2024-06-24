Насилие или безопасность русских женщин от пришельцев из Средней Азии

Татьянка Яцук

А кому спасибо-то говорить за то, что российский народ вовсю гнобят приезжие кишлачные "специалисты"- Президенту- он же ездил не так давно к Рахмону, чево-то там ему обещал... или Хуснуллину, который видимо в уши дует хорошо, что кишлачников нам нужно всё больше, или чиновникам госдумы и СовФеда, которые, видимо не на Россию работают, а на Лондон и Вашингтон, так рьяно отстаивая требования МОМ, плюя при этом на безопасность женщин. детей, школьников, участников СВО?.... Кто руководит нами- наши защитники, обеспечивающие требования Конституции, или враги, желающие уничтожения??? Кто ответит?! Вопросов накопилось уже столько. что они не умещаются в одной голове! Может всё-таки настало время обратить высокое внимание на то, что происходит в стране... каждый день?!