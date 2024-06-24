Пришельцы напали и изнасиловали прохожую. На вопрос «зачем», отвечают «просто так». (тварям скучно стало, вот и вышли на охоту) Это о культуре тех, кто у нас приезжает в страну.
Насилие или безопасность русских женщин от пришельцев из Средней Азии
Комментарии
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Татьянка Яцук
А кому спасибо-то говорить за то, что российский народ вовсю гнобят приезжие кишлачные "специалисты"- Президенту- он же ездил не так давно к Рахмону, чево-то там ему обещал... или Хуснуллину, который видимо в уши дует хорошо, что кишлачников нам нужно всё больше, или чиновникам госдумы и СовФеда, которые, видимо не на Россию работают, а на Лондон и Вашингтон, так рьяно отстаивая требования МОМ, плюя при этом на безопасность женщин. детей, школьников, участников СВО?.... Кто руководит нами- наши защитники, обеспечивающие требования Конституции, или враги, желающие уничтожения??? Кто ответит?! Вопросов накопилось уже столько. что они не умещаются в одной голове! Может всё-таки настало время обратить высокое внимание на то, что происходит в стране... каждый день?!
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2 час.
ВС
Валерий Сорокин
Никто из этих пришельцев не сопротивлялся, они признали вину и как будто бы даже гордились этим. Пусть теперь на зоне будут гордится, что будут "опущенными ".
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1 час.
Sergey Matsyuk
Громче кричите, это беда пришла, а не пропагандиские страшилки!
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57 мин.
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