В Госдуме выступили за сохранение регулирования цен на газ

МОСКВА, 1 июля, ФедералПресс. Заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике, депутат фракции «Единая Россия» Юрий Станкевич сообщил, что в правительстве вновь обсуждается вопрос об отмене регулируемых цен на газ для внутреннего рынка России.