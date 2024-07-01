В Госдуме выступили за сохранение регулирования цен на газ

МОСКВА, 1 июля, ФедералПресс. Заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике, депутат фракции «Единая Россия» Юрий Станкевич сообщил, что в правительстве вновь обсуждается вопрос об отмене регулируемых цен на газ для внутреннего рынка России.
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