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Россияне назвали наиболее подходящие для отдыха с детьми направления

Россияне назвали наиболее подходящие для отдыха с детьми направления

88% россиян считают, что самой подходящей страной для отдыха с ребенком является Россия. Кроме того, в топ попали Турция (53%), Египет (22%), ОАЭ (18%) и Абхазия (16%), выяснили СК «Росгосстрах» и сообщество туроператоров России «Большая Страна» в ходе опроса россиян с детьми.

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