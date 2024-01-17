Россияне назвали наиболее подходящие для отдыха с детьми направления

88% россиян считают, что самой подходящей страной для отдыха с ребенком является Россия. Кроме того, в топ попали Турция (53%), Египет (22%), ОАЭ (18%) и Абхазия (16%), выяснили СК «Росгосстрах» и сообщество туроператоров России «Большая Страна» в ходе опроса россиян с детьми.