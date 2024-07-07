Совершенно удивительную статистику подбросил нам ВЦИОМ. Несмотря на все объективные трудности, жители нашей страны находятся на пике исторического оптимизма.
Россия потеряла свою голубую мечту
Комментарии
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Олег Криницын
Жители Запада уезжают от засилья мигрантов.А нам это не грозит?
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1 час.
Olegus
«Где нас нет, там по две милостыни подают». русская пословица
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55 мин.
Людмила Фирстова
Эту тему раскручивают ципсошники, у вас , где вы живёте такая проблема есть?
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31 мин.
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