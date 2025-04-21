На Камчатке проснулся самый высокий вулкан Евразии — Ключевская сопка

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской, также известного как Ключевская сопка. Как сообщает «ТАСС» со ссылкой на региональный филиал Геофизической службы РАН, вулканическая активность была зафиксирована 20 апреля — сначала ученые зафиксировали характерное свечение в кратере, а спустя 10 часов началось извержение.