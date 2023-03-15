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Бакаев о фоле на Тюкавине: «Судья разобрался, в таком матче подобные моменты не должны заканчиваться пенальти. Контакта особого не было, Клаудиньо показал, что его не трогал»

Бакаев о фоле на Тюкавине: «Судья разобрался, в таком матче подобные моменты не должны заканчиваться пенальти. Контакта особого не было, Клаудиньо показал, что его не трогал»

Зелимхан Бакаев рассказал, почему судья был прав, не назначив пенальти в ворота «Зенита». В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» в серии пенальти (5:4, 1:1 в основное время).

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