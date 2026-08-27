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Табаков запретил Кристине Бабушкиной менять фамилию: дочь выросла её копией и пошла в актрисы

Табаков запретил Кристине Бабушкиной менять фамилию: дочь выросла её копией и пошла в актрисы

Кристине Бабушкиной ещё в начале театральной карьеры советовали взять псевдоним: фамилия казалась коллегам слишком простой.

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