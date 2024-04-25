В Челябинской области мужчина обвиняется в причинении смерти человеку

Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), передает корреспондент УтроNews со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Челябинской области.
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