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Важность близости экранизации к книге обсудили в День российского кино

Важность близости экранизации к книге обсудили в День российского кино

Кризис сюжетов фиксируют во всем мире, и на фоне него вынужденно обращаются к классике. При этом важно учитывать, что со временем формируются новые взгляды и иные прочтения произведений, именно они находят отражение в современном кинематографе.

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