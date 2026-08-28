Важность близости экранизации к книге обсудили в День российского кино

Кризис сюжетов фиксируют во всем мире, и на фоне него вынужденно обращаются к классике. При этом важно учитывать, что со временем формируются новые взгляды и иные прочтения произведений, именно они находят отражение в современном кинематографе.
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