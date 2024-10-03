БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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РУССКИЙ ЗАВОД В КИТАЕ СДАЛ ПРЕДАТЕЛЬ? АГЕНТСТВО REUTERS ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВЫПУСК УДАРНЫХ БЕСПИЛОТНИКОВ ДЛЯ РУССКОЙ АРМИИ

РУССКИЙ ЗАВОД В КИТАЕ СДАЛ ПРЕДАТЕЛЬ? АГЕНТСТВО REUTERS ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВЫПУСК УДАРНЫХ БЕСПИЛОТНИКОВ ДЛЯ РУССКОЙ АРМИИ

ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Россия получила доступ к огромному заводу в Китае, где планировала крупной серией производить копию одного лучших израильских дронов, который мог бы подавить украинскую ПВО.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ни каких выводов в России &quot;эффективные&quot; политики, чиновники, главы и топ менеджеры не делают и мало вероятно, что вообще они работают в интересах России и народа... В России не только нет ни какого импортозамещения, но и сворачивается производство и переносится в Китай олигархами и бизнесом Потаниным, Дерипаска и т.д. Россию погружают в придаток  по поставке природных ресурсов.  Ни о каком прорыве, суверенитете не может быть и речи пока в России мафиозно семейная политико чиновничья, бизнес олигархическая система управления государством, в интересах которых работает экономика и эксплуатируется народ...
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