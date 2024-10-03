РУССКИЙ ЗАВОД В КИТАЕ СДАЛ ПРЕДАТЕЛЬ? АГЕНТСТВО REUTERS ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВЫПУСК УДАРНЫХ БЕСПИЛОТНИКОВ ДЛЯ РУССКОЙ АРМИИ

АНГЕЛ АНГЕЛ

Ни каких выводов в России "эффективные" политики, чиновники, главы и топ менеджеры не делают и мало вероятно, что вообще они работают в интересах России и народа... В России не только нет ни какого импортозамещения, но и сворачивается производство и переносится в Китай олигархами и бизнесом Потаниным, Дерипаска и т.д. Россию погружают в придаток по поставке природных ресурсов. Ни о каком прорыве, суверенитете не может быть и речи пока в России мафиозно семейная политико чиновничья, бизнес олигархическая система управления государством, в интересах которых работает экономика и эксплуатируется народ...