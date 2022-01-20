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Латыпову уже можно бегать в гонках, но пока запрещено лететь на Олимпиаду. Объясняем, почему так

Латыпову уже можно бегать в гонках, но пока запрещено лететь на Олимпиаду. Объясняем, почему так

Попасть в Пекин сложнее, чем на Луну. В ковид-заточении Эдуарда Латыпова, которое – как казалось – близко к финалу, новый виток.

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