Именитые тренеры готовы обмениваться опытом в России, несмотря на трудности

Сергей Овчинников, начальник отдела подготовки тренеров РФС, сообщил о готовности известных тренеров, включая Юргена Клоппа и Жозе Моуринью, посетить Россию для обмена опытом, несмотря на сложную политическую обстановку и временное отстранение российских команд от международных матчей.
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