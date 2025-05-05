Именитые тренеры готовы обмениваться опытом в России, несмотря на трудности

Сергей Овчинников, начальник отдела подготовки тренеров РФС, сообщил о готовности известных тренеров, включая Юргена Клоппа и Жозе Моуринью, посетить Россию для обмена опытом, несмотря на сложную политическую обстановку и временное отстранение российских команд от международных матчей.