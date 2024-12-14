Полигон поездов Судного дня. В СССР их приготовили на случай ядерной войны, и 70 лет они стоят в тайге

Miha52 Новик Михаил

В районе Орла-Курска была раньше стоянка паровозов. Всякий раз едучи на поезде в Крым, видел их черные стенки, тронутые ржавчиной: Ржавые уснули паровозы на путях заросших, запасных в летний зной и зимние морозы паровозы спят и видят сны.// Черные видения мелькают в этих непроглядно черных снах потому что паровозы знают: разбудить их сможет лишь война//. В этих черных снах-воспоминаньях в свисте бомб и грохоте колес пулями прошитый, умирает под откос летящий паровоз.// Грохот пулеметов счетверенных/ , черных крест, скользящий с высоты. /След осколка на стенах вагона/ взорванные вздыбились мосты//. Пусть же никогда не воплотится/в явь и кровь проклятый этот сон/- что опять к пылающей границе/ воинский уходит эшелон. // Спят они и тихо все, как-будто,/ где-то далеко еще война/ но меня опять июньским утром/ будит на рассвете тишина... Это было написано в 80-х. Но сегодня по путям СВО бронепоезда Волга и Енисей тянут к пылающей границе не старики-паровозы, а молодые, зеленые тепловозы. Как сказал Г. Поженян, война похоронена на дне тишины. И надо всегда помнить, что тишина не вечна и что похоронено не ее дне и может восстать оттуда нежданно-негаданно.