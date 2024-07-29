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Вытащить показания" из "команды Шойгу": Раскрыты новые причины ареста экс-замминистра Булгакова. Ветеран "Вагнера": "дружили группами"

Вытащить показания" из "команды Шойгу": Раскрыты новые причины ареста экс-замминистра Булгакова. Ветеран "Вагнера": "дружили группами"

Kremlin Pool/via Global Look Press Один из самых громких арестов за последнее время - арест бывшего замминистра обороны генерала Булгакова, продолжает оставаться одной из главных тем для обсуждения.

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Комментарии
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Александр Батт
Поэтому и затянулась СВО.
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16 час.
Galina Bobryasheva
Это не первая статья, которая воняет против Путина и Пригожина! Подонки, которые воровали триллионами не спят! Деньги позволяют! Проплачивают разным крысам и те &quot;трудятся в поте лица&quot;!
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7 час.
Андрей Пищулин
Последнее время очень много статей публикует Мир Тесен- провокационных. Их авторы,блогеры выполняют определенные заказа! Жалобы на этих писателей и их сайты- Абсолютный рейтинг(А.Бочкарев),данный сайт ОСТАЮТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ, со стороны Мир тесен! Одна отписка- примем меры! КОГДА,КАКИЕ КОНКРЕТНО!!! Ведь эти сайты и их авторы носят раздор в понятия простых людей! Сталкивают и с властью,ПРЕЗИДЕНТОМ и т.д.!!! Провоцируют разжигание внутренних распрей,межнациональные и общегосударственные конфликты!!!
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5 час.

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