Стало известно, почему Масляков выгнал из КВН Гарика Харламова

Александр Масляков и Гарик Харламов, фото: gorodovoy.ruВ эксклюзивном интервью Диана Тевосова, бывший продюсер шоу “Вечерний Ургант” и “Comedy Woman”, раскрыла удивительные подробности о конфликте между ведущим КВН Александром Масляковым и юмористом Гариком Харламовым, который произошел несколько лет назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии