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Стало известно, почему Масляков выгнал из КВН Гарика Харламова

Стало известно, почему Масляков выгнал из КВН Гарика Харламова

Александр Масляков и Гарик Харламов, фото: gorodovoy.ruВ эксклюзивном интервью Диана Тевосова, бывший продюсер шоу “Вечерний Ургант” и “Comedy Woman”, раскрыла удивительные подробности о конфликте между ведущим КВН Александром Масляковым и юмористом Гариком Харламовым, который произошел несколько лет назад.

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Комментарии
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Владимир Аверков
кому вообще интересны разборки этих клоунов?....КВН-это не юмор,это дешёвое оскаливание зубов и юмор на ладонь ниже пояса...
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13 час.

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