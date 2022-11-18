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Панарин без очков в матче с «Сиэтлом». У него 0 бросков в створ и «минус 1» за 22:10 при 5:10 в большинстве

Артемий Панарин остался без очков в матче с «Сиэтлом».  Форвард «Рейнджерс» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кракена» (2:3 ОТ).

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