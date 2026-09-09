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Пятый канал

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«Яндекс» начал продажи электромобиля Umо 5 частным лицам

«Яндекс» начал продажи электромобиля Umо 5 частным лицам

Электромобиль Umo 5 стал доступен для покупки частным клиентам в России. Продажи новинки начались у официальных дилеров в 41 регионе страны, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Яндекс Электро».

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