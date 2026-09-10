У российских дилеров появились гибридные Toyota Corolla Cross: 196 л.с. и 3,9 млн рублей

Такова цена машин в «элитной» комплектации У российских дилеров — в салонах Москвы и Санкт-Петербурга — появились кроссоверы Toyota Corolla Cross с гибридной силовой установкой.
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