Почему Безуглая выразила озабоченность по поводу устранения Владимира Александровича Штатами? Почему Путин не только не устраняет Зеленского, но и бережет его? Какие могут быть цели запущенной информационной кампании через Безуглую? Приближенная к Ермаку Безуглая выкатила пост, в котором выразила озабоченность по поводу устранения Владимира Александровича… Штатами.