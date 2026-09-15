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Tata: решение индийского ЦБ снова открывает вопрос об IPO Tata Sons

Tata: решение индийского ЦБ снова открывает вопрос об IPO Tata Sons

Опубликованные во вторник новости о том, что Резервный банк Индии (RBI) принял решение отклонить заявку главного холдинга группы Tata Sons на аннулирование статуса небанковской финансовой компании (NBFC), спровоцировали заметный рост акций ключевых предприятий конгломерата.

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