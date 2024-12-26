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Закон, порядок, государство

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  • Traveller
    Ну призывайте, призывайте... А вот под камеры ТВ растреляли бы одного-двух, сразу бы отпала бы необходимость в уговорах.МВД России призыв...
  • Дмитрий Гурин
    Ну а для порядка стоило бы и на водятла эвакуатора в суд заяву написать чтоб голова не болталась....Жительница Ростов...
  • А Кудасов
    Не понимаю откуда полицейские какой то Власихи набрали эту гумпомощь при их зарплатах. Разве на дорогах у добровольце...Полицейские подмо...

Сотрудники УТ МВД России по ДФО приняли участие во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

Сотрудники УТ МВД России по ДФО приняли участие во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

Дальневосточные транспортные полицейские совместно с представителями Общественного совета присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

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