Движение транспорта по Транскавказской автомагистрали закрыто из-за непогоды. Продукты и питьевую воду доставят в полевые кухни для жителей Новокузнецка, пострадавших из-за аварий на котельных и линиях электропередачи, написал в Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов.