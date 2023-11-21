Движение транспорта по Транскавказской автомагистрали закрыто из-за непогоды. Продукты и питьевую воду доставят в полевые кухни для жителей Новокузнецка, пострадавших из-за аварий на котельных и линиях электропередачи, написал в Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов.
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