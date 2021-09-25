Путин заявил, что развитие новых форм голосования остановить невозможно

Развитие новых методов голосования невозможно остановить так же, как и технический прогресс. Таким мнением поделился глава России Владимир Путин в рамках встречи с лидерами политических партий, которые прошли в Госдуму по результатам выборов.
Развитие новых методов голосования невозможно остановить так же, как и технический прогресс. Таким мнением поделился глава России Владимир Путин в рамках встречи с лидерами политических партий, которые прошли в Госдуму по результатам выборов.
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