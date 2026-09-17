Вячеслав Володин: работа по подготовке внесенных в ГД законопроектов для их рассмотрения следующим созывом продолжается

В Государственной Думе продолжается работа над внесенными законопроектами для их рассмотрения следующим, девятым созывом.
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