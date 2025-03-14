Арестовано около 100 участников захвата башни Трампа

Почти 100 человек арестованы во время акции протеста с захватом башни Трампа из-за Махмуда Халила. Демонстранты во главе с «Еврейским голосом за мир», требовавшие освобождения палестинского активиста, стояли у здания, принадлежащего президенту США, в Нью-Йорке.