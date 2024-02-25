Враг нахваливает русскую армию. В чем подвох? Александр Ситников Александр Ситников Фото: Павел Колядин/ТАСС Немецкий журналист Грегор Швунг, работающий сейчас в незалежной, в репортаже для телеканала Welt рассказал о панике, которая царит в столице бандерштата из-за успехов российской армии на фронте.