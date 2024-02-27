Актер Могильников: На съемках сериала «Слово пацана» Кологривый не скандалил

Киноактёр Ярослав Могильников поделился сведениями о том, что Никита Кологривый не позволял себе закатывать скандалов в рамках съёмочного процесса, когда они совместно вели работу над телесериалом «Слово пацана.
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