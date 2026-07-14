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Царьград

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Евросоюз убрал рыбу из санкций под давлением Каллас

Евросоюз убрал рыбу из санкций под давлением Каллас

Признание главы европейской дипломатии Каи Каллас в незнании геополитики вызвало бурю на Кипре. Журналист Алекс Христофору подверг критике её действия, заявив о некомпетентности и назвав удивление чиновницы по поводу геополитической роли рыбы потрясающим невежеством.

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Комментарии
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Виталий Рудзит
Закрыть эксаорт рыбы, от слова -СОВСЕМ!!! Рыба в России дороже мяса ?&quot;&quot;&quot; Почему?!!!
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4 н.