Признание главы европейской дипломатии Каи Каллас в незнании геополитики вызвало бурю на Кипре. Журналист Алекс Христофору подверг критике её действия, заявив о некомпетентности и назвав удивление чиновницы по поводу геополитической роли рыбы потрясающим невежеством.
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