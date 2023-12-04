Литвинов считает, что матч с «Ахматом» получился скандальным из-за празднования гола Беришей

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о конфликте между нападающим команды Квинси Промесом и защитником «Ахмата» Мирославом Богосавацем в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (1:2).
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