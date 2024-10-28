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Закон и Порядок

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  • Нина Попова
    Один лоббист всяких таджиков и цыган прорезался. Мордашов сильно распереживался, когда во Владимирской области запрет..."Ну, подумаешь, б...
  • Катерина
    Ты не  ватник...  и,  даже,  не    колорад...  Ты,просто,  гАвнюк. Ты  из  тех,  кто  СЖИГАЛ  НАШИХ  в  ОДЕССЕ...  кт...Вернутся ли домой...
  • Леонид Руси
    Ни в коем случае... Мы же ватники и колорады... Пусть домой возвращаются, В Руину, и разгребают развалины...Вернутся ли домой...

Сплошные «не те двери», пустые залы, потеря уважения: закат Филиппа Киркоров и почему я считаю, что его карьера рушится

Сплошные «не те двери», пустые залы, потеря уважения: закат Филиппа Киркоров и почему я считаю, что его карьера рушится

Здравствуйте! Насколько же крепким оказался самопровозглашенный король российской эстрады! Сколько бы не было на него жалоб, исков, доносов от различных общественников, негатива от зрителя - он всегда выходит сухим из воды, участвует во всех шоу и концертах, сидит в жюри и т.

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