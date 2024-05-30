Нестабильность и нервозность: что готовит новолуние в Близнецах 2024 для всех знаков зодиака Алёна Юрьева6 июня 2024 года обещает стать днем, полным возможностей и перемен, ведь на этот день выпадает первое новолуние лета, астрологическое событие, которое окажет свое влияние на каждого из нас.