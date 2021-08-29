Древние отличались знаниями, превосходящими наши?

Раскопал подземную базу пришельцев у ворот ?! Они открыли пирамиду инков и нашли доказательства существования инопланетян ?! Многие сохранившиеся здания и артефакты указывают на то, что древние использовали современные технологии управления.
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