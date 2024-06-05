Салливан: ВСУ укрепили позиции в ряде районов после получения помощи США

Вооруженные силы Украины укрепили позиции в ряде районов после получения помощи Соединенных Штатов. С соответствующим утверждением выступил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, информирует ТАСС.
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