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  • Silver Kont
    Черножопым ишакам вообще нечего делать в России! Если речь пошла о трудовой миграции, то оргзавоз северокорейцев пред...Мигрантам привяжу...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Без саранчи...Мигрантам привяжу...
  • ММ
    Ну, семьи их должны платить за все, а зарплата их папаш должна тратиться в России!Мигрантам привяжу...

Салливан: ВСУ укрепили позиции в ряде районов после получения помощи США

Салливан: ВСУ укрепили позиции в ряде районов после получения помощи США

Вооруженные силы Украины укрепили позиции в ряде районов после получения помощи Соединенных Штатов. С соответствующим утверждением выступил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, информирует ТАСС.

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