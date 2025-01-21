Стало известно, почему русские не всегда берут в плен оккупантов на Курщине

После завершения СВО РФ проведет трибунал, на котором будут судить украинских военных преступников. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил входящий в состав президиума «Офицеров России» полковник запаса Тимур Сыртланов «По итогам победы в рамках специальной военной операции Российская Федерация организует свой «Нюрнбергский процесс».