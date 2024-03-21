"Ничего личного..." Наши покупают инфу со штатовских спутников

Иван Щукин

Начальников как всегда до хрена и больше, а за дела отвечать не кому что при социализме что при капитализме лишь бы хапнуть побольше и чтоб за это ни чего не было! Вон Рогозина сняли, ну а чтоб "не бедствовал" нашли тёплое местечко! Ни чего не меняется, только меняют их местами да увеличивают количество чиновников!