Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Ничего личного..." Наши покупают инфу со штатовских спутников

"Ничего личного..." Наши покупают инфу со штатовских спутников

"Делают снимок и сразу прилет!" Кыюв негодует по поводу слива инфы своими "союзниками". Ничего личного.

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Комментарии
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Иван Щукин
Начальников как всегда до хрена и больше, а за дела отвечать не кому что при социализме что при капитализме лишь бы хапнуть побольше и чтоб за это ни чего не было! Вон Рогозина сняли, ну а чтоб &quot;не бедствовал&quot; нашли тёплое местечко! Ни чего не меняется, только меняют их местами  да увеличивают количество чиновников!
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18 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
А что вы хотите? Кто идет в чиновники? Двоешники-троешники... которым в школе мозгов не хватало на учебу. Зато по части пакостей, буллинга, изворотливости и предприимчивости (купи-продай и перепродай!) - они были &quot;отличниками&quot;! могу судить по своему поколению, увы и ах...
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15 час.

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