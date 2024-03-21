"Делают снимок и сразу прилет!" Кыюв негодует по поводу слива инфы своими "союзниками". Ничего личного.
"Ничего личного..." Наши покупают инфу со штатовских спутников
Комментарии
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Иван Щукин
Начальников как всегда до хрена и больше, а за дела отвечать не кому что при социализме что при капитализме лишь бы хапнуть побольше и чтоб за это ни чего не было! Вон Рогозина сняли, ну а чтоб "не бедствовал" нашли тёплое местечко! Ни чего не меняется, только меняют их местами да увеличивают количество чиновников!
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18 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
А что вы хотите? Кто идет в чиновники? Двоешники-троешники... которым в школе мозгов не хватало на учебу. Зато по части пакостей, буллинга, изворотливости и предприимчивости (купи-продай и перепродай!) - они были "отличниками"! могу судить по своему поколению, увы и ах...
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15 час.
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