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Киев и «глобальный Юг»: миссия невыполнима?

Киев и «глобальный Юг»: миссия невыполнима?

Неуклюжие телодвижения, которые Украина пытается выдавать за собственную внешнеполитическую деятельность, в последнее время по большей части направлены на государства так называемого «глобального Юга», набирающие все больший вес в нынешних геополитических «раскладах».

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