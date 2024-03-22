Киев и «глобальный Юг»: миссия невыполнима?

Неуклюжие телодвижения, которые Украина пытается выдавать за собственную внешнеполитическую деятельность, в последнее время по большей части направлены на государства так называемого «глобального Юга», набирающие все больший вес в нынешних геополитических «раскладах».
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