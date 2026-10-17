Суть Событий
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Суть Событий

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Трамп откатил назад и заявил, что Путин и Зеленский поддерживают идею энергетического перемирия, но не знают, как это сделать

Трамп откатил назад и заявил, что Путин и Зеленский поддерживают идею энергетического перемирия, но не знают, как это сделать

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановку взаимных ударов по энергетической инфраструктуре поддерживают и Россия, и Украина.

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