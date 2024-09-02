МиГ-29 рухнул в Индии

Истребитель МиГ-29 ВВС Индии потерпел крушение вблизи города Бармер в штате Раджастхан. Причиной аварии, предварительно, названа техническая неисправность, сообщает The Times of India со ссылкой на пресс-службу индийских ВВС.
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