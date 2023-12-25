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Китай

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Президенты России и Палестины выступили за возобновление политического урегулирования конфликта в секторе Газа

Москва, 22 декабря /Синьхуа/ -- Президенты России и Палестины Владимир Путин и Махмуд Аббас выступили за скорейшее прекращение кровопролития в зоне палестино-израильского конфликта и возобновление политического урегулирования.

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