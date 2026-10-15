В свежей истории ИИ-бот самостоятельно купил билеты на самолет Илон Маск прокомментировал историю пользователя, который поручил чат-боту Grok забронировать авиабилет, предварительно отправив ему фотографию банковской карты.
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